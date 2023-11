Libération d'otages supplémentaires attendue, alors que la trêve est prolongée à Gaza

par Nidal al-Mughrabi et Emily Rose 28 novembre (Reuters) - Israël a reçu la liste des otages détenus par le Hamas qui devraient être libérés ce mardi, a rapporté la radio du ministère israélien de la Défense, Army Radio, citant les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors que le Qatar a annoncé une extension de la trêve dans la bande de Gaza. D'après le site d'information Axios, la liste reçue par le gouvernement israélien contient dix noms. Aucun commentaire n'a été effectué par les services de Benjamin Netanyahu. La trêve dans la bande de Gaza, débutée vendredi à la suite d'un accord chapeauté par le Qatar qui, comme l'Egypte, joue les médiateurs entre Israël et le Hamas, va être prolongée de deux jours, a annoncé lundi le ministère qatari des Affaires étrangères. Cette trêve, destinée à favoriser la libération d'otages et l'acheminement d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne après quasiment sept semaines de bombardements incessants, devait initialement prendre fin ce mardi. Si Israël n'a effectué aucune annonce concernant l'extension de la trêve, une confirmation implicite est venue des services de Benjamin Netanyahu, qui ont déclaré que le gouvernement a approuvé l'ajout de 50 Palestiniennes à la liste des prisonniers qui pourraient être libérés en échange de la remise d'otages israéliens supplémentaires. L'Etat hébreu avait par le passé indiqué qu'il était disposé à prolonger la trêve d'une journée contre la libération de dix otages israéliens supplémentaires. HEURTS DEVANT LA PRISON D'OFER EN CISJORDANIE Israël a rapporté lundi le retour dans le pays de 11 citoyens qui étaient détenus dans Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts et lors de laquelle 240 personnes ont été enlevées selon les autorités israéliennes. Cela porte à 69 le nombre d'otages libérés par le Hamas depuis le début de la trêve, vendredi. En réponse à l'attaque du 7 octobre, Israël a mené une campagne de bombardements aériens incessants dans la bande de Gaza, où elle a aussi lancé par la suite une offensive terrestre, dans le nord de l'enclave, majoritairement urbaine et densément peuplée. Plus de 15.000 Palestiniens, dont des milliers d'enfants, ont été tués depuis lors, selon les autorités locales, tandis que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Les autorités pénitentiaires israéliennes ont annoncé lundi soir que 33 prisonniers palestiniens ont été libérés de la prison israélienne d'Ofer, en Cisjordanie occupée, et d'un centre de détention dans Jérusalem, portant à 150 le nombre de Palestiniens libérés depuis vendredi. UNE "LUEUR D'ESPOIR INSUFFISANTE", SELON L'ONU Selon le ministère palestinien de la Santé, des affrontements ont opposé les forces de sécurité israéliennes aux dizaines de Palestiniens qui s'étaient rassemblés devant la prison d'Ofer dans l'attente de la libération de détenus. Certains brandissaient des drapeaux du Hamas et du Djihad islamique, un autre groupe armé palestinien. Un Palestinien a été tué dans la zone, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, sans être en mesure de dire si l'homme était impliqué dans les heurts avec les forces de sécurité israéliennes. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par Israël. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, va de nouveau se rendre cette semaine en Israël, en Cisjordanie et aux Emirats arabes unis, ont fait savoir ses services, des déplacements destinés à s'assurer d'un flux d'aide humanitaire durable pour Gaza et de la libération de tous les otages détenus par le Hamas. L'accord de trêve initial conclu la semaine dernière prévoit l'entrée de davantage de camions humanitaires dans la bande de Gaza, où le blocus total et le siège imposés par l'armée israélienne ont provoqué des pénuries de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de carburant. D'après les Nations unies, 1,8 million d'habitants de l'enclave palestinienne, où vivent quelque 2,3 millions de personnes, ont été déplacés à travers le territoire depuis le début de la guerre. S'il a décrit l'extension de la trêve comme une "lueur d'espoir", le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a déclaré que deux jours supplémentaires ne constituaient pas un laps de temps suffisant pour répondre aux besoins humanitaires urgents à Gaza. (Reportage des bureaux de Reuters; version française Jean Terzian)