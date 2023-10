Liban : Un journaliste tué dans un échange de tirs Hezbollah-Israël

JERUSALEM/BEYROUTH, 20 octobre (Reuters) - Un journaliste a été tué jeudi par des tirs israéliens dans une zone frontalière du sud du Liban, a déclaré l'armée libanaise, alors que d'intenses échanges de tirs ont à nouveau eu lieu entre l'armée israélienne et le Hezbollah, en marge de l'offensive de Tsahal contre la bande de Gaza. Plus tôt, l'armée israélienne a indiqué que ses troupes ont ciblé des infrastructures du Hezbollah, soutenu - comme le Hamas - par l'Iran, et atteint trois personnes qui tentaient de lancer des missiles antichars vers Israël. Interrogée sur l'information rapportée par l'armée libanaise, l'armée israélienne a dit enquêter. Le Hezbollah a déclaré auparavant avoir tiré des roquettes contre une position israélienne dans le village de Manara. Le mouvement chiite libanais avait ajouté qu'Israël avait riposté par des bombardements. Les violences à la frontière israélo-libanaise, dans le nord de l'Etat hébreu, depuis l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre sont les plus importantes depuis la guerre entre Israël et le Hezbollah à l'été 2006. Un porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), présente dans la région, avait signalé la mort d'un civil. "Les forces armées libanaises ont sollicité l'aide de la Finul pour sept individus bloqués près de la Ligne bleue, près de la tombe du cheikh Abad, au cours d'un important échange de tirs de part et d'autre de la Ligne bleue", a dit Andrea Tenenti. Il a ajouté que la Finul avait contacté l'armée israélienne pour lui demander de cessez-le-feu afin de venir en aide au groupe de personnes bloquées. "De manière tragique, une personne a perdu la vie au cours de cet incident et les autres ont pu être secourues", a déclaré le porte-parole. L'armée libanaise a par la suite indiqué que ces sept personnes étaient des journalistes. L'un d'entre eux a été tué par un tir israélien et un autre blessé, a-t-elle dit, sans préciser leur identité. Cet incident près de Houla, dans une zone frontalière en face de la localité israélienne de Manara, est survenu près d'une semaine après la mort d'un journaliste de Reuters dans le sud du Liban. L'armée libanaise a blâmé l'armée israélienne, qui a dit chercher à faire la lumière sur un incident lors duquel plusieurs journalistes avaient aussi été blessés. L'armée israélienne a déclaré que des combattants au Liban avaient tiré au moins deux roquettes antichars contre Israël, touchant Manara sans faire de victime. (Rédigé par Dan Williams et Tom Perry; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)