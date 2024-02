Liban : Un haut responsable palestinien visé par une frappe israélienne

BEYROUTH, 10 février (Reuters) - Un haut responsable palestinien proche du Hamas a été la cible d'une frappe israélienne samedi dans le sud du Liban, mais il a survécu à l'attaque qui a fait trois morts, a-t-on appris de quatre sources sécuritaires. Au nombre des victimes figure un membre du Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien, ont-elles précisé à Reuters. Selon l'une des sources, la personnalité visée était proche de Saleh al-Arouri, numéro deux du Hamas tué le 2 janvier à Beyrouth par une frappe israélienne. L'attaque de samedi s'est produite à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Le Hamas et l'état-major israélien n'avaient pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le Hezbollah a annoncé samedi avoir intercepté "en bon état" un drone Skylark de l'armée israélienne dans l'espace aérien libanais. Le Skylark, fabriqué par Elbit Systems, est utilisé pour des missions de reconnaissance et de collecte de renseignements. (Reportage Maya Gebeily et Laila Bassam, rédigé par Adam Makary, version française Sophie Louet)