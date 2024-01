Liban : Le Hezbollah pourrait subir de nouvelles attaques israéliennes

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Le Hezbollah libanais pourrait être "exposé" à de nouvelles opérations israéliennes si la milice armée ne répondait pas au meurtre d'un des chefs du Hamas allié perpétré plus tôt cette semaine, a déclaré Hassan Nasrallah à l'occasion d'un discours télévisé prononcé vendredi. Un haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, a été assassiné mardi soir dans une ville considérée comme un bastion du Hezbollah, en périphérie de Beyrouth, alors que la capitale libanaise avait été jusque-là épargnée par le conflit ayant éclaté début octobre. Le Hezbollah "ne peut pas rester silencieux face à ce niveau de violation", a déclaré Hassan Nasrallah lors d'un discours télévisé prononcé vendredi, sa deuxième sortie publique en moins d'une semaine après deux mois de mutisme. "Cela signifie que tout le Liban sera exposé, toutes les villes, villages et personnes seront exposées", a déclaré le chef du Hezbollah. Le groupe libanais a mené environ 670 opérations militaires à la frontière entre le Liban et Israël depuis le 8 octobre, a ajouté Hassan Nasrallah. Le Hezbollah a détruit un "nombre important de véhicules et chars israéliens", a-t-il aussi déclaré. Il a également affirmé que si l'Etat hébreu parvenait à ses fins à Gaza, le Liban serait le prochain objectif d'Israël. (Maya Gebeily et Riham Alkoussa; version française par Zhifan Liu)