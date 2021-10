Liban: Le Hezbollah n'a jamais été aussi puissant, dit Nasrallah

BEYROUTH (Reuters) - Le Hezbollah est fort de 100.000 combattants aguerris et n'a jamais été aussi puissant, a déclaré lundi le chef du mouvement chiite libanais, Sayyed Hassan Nasrallah, dans une allocution télévisée quatre jours après les affrontements les plus meurtriers qu'ait connus Beyrouth depuis plus de 10 ans.

Sept personnes sont mortes jeudi dans le capitale du Liban lorsqu'une fusillade a éclaté au passage d'une manifestation organisée par le Hezbollah et Amal, autre mouvement chiite, contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth en août 2020.

Le Hezbollah a accusé le parti chrétien des Forces libanaises (FL) d'être responsable de ces violences, une accusation rejetée par Samir Geagea, chef des FL.

"Je conseille aux Forces libanaises et à leur chef de renoncer complètement à l'idée de la guerre civile et du conflit intérieur", a dit Hassan Nasrallah. "Votre calcul est mauvais (...) la région n'a jamais connu un Hezbollah aussi puissant que maintenant."

(Reportage Laila Bassam et Maha El Dahan, version française Bertrand Boucey)