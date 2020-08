Liban : Le bilan de l'explosion à Beyrouth dépasse 100 morts

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - L'explosion massive qui s'est produite mardi dans le port de Beyrouth et a secoué une grande partie de la ville a fait plus de 100 morts et de nombreuses victimes sont encore sous les décombres, a déclaré mercredi le directeur de la Croix rouge libanaise.

George Kettaneh, interrogé par la chaîne de télévision LBCI, a ajouté que la Croix rouge et le ministère de la Santé devaient coordonner l'acheminement des corps vers les morgues, les hôpitaux étant saturés.

(Ghaida Ghantous, version française Marc Angrand)