Liban : Israël bombarde le secteur de Baalbek

Liban : Israël bombarde le secteur de Baalbek













BEYROUTH, 26 février (Reuters) - Au moins deux frappes israéliennes simultanées ont touché lundi les environs de Baalbek, au Liban, ont dit deux sources sécuritaires à Reuters. Ce serait la première fois qu'Israël bombarde l'est du Liban depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre. Ces frappes ont tué au moins deux membres du Hezbollah, a-t-on appris de deux sources libanaises. L'armée israélienne a dit "frapper actuellement des cibles terroristes du Hezbollah en profondeur dans le territoire du Liban", sans plus de précisions. A lire aussi... Le mouvement chiite libanais, qui dit soutenir le Hamas palestinien, ne s'est pas exprimé dans l'immédiat. Israël et le Hezbollah multiplient les échanges de tirs et les attaques transfrontalières depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas en territoire israélien le 7 octobre. Israël bombarde surtout le sud du Liban, près de la frontière, même s'il a visé des cibles plus au nord ces dernières semaines. Les frappes de lundi dans la plaine de la Bekaa, considérée comme un fief du Hezbollah, marquent un élargissement de cette campagne israélienne, a commenté une source proche des services de sécurité libanais. La chaîne de télévision libanaise Al Jadeed a diffusé des images de colonnes de fumée s'élevant dans le secteur de Baalbek lundi. (Reportage Laila Bassam à Beyrouth et Ari Rabinovitch à Jérusalem, rédigé par Maya Gebeily, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)