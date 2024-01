Liban : Explosion au sud de Beyrouth, un responsable palestinien tué















BEYROUTH, 2 janvier (Reuters) - Un haut responsable palestinien a été tué dans une explosion s'étant produite mardi soir près d'un magasin de bonbons de la ville de Daniyeh, en périphérie de la capitale libanaise Beyrouth, a-t-on appris de deux sources sécuritaires, alors que la région est considérée comme un bastion du Hezbollah. D'après la presse officielle libanaise, il s'agit d'une attaque au drone menée par Israël contre un bureau du groupe palestinien du Hamas au sud de Beyrouth. (Reportage Maya Gebeily et Laila Bassam; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)