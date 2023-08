Liban : compromis à l'Onu pour le renouvellement du mandat de la Finul

par Michelle Nichols NATIONS UNIES, 31 août (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté jeudi en faveur du prolongement du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), après qu'un compromis a été trouvé entre la France et les Etats-Unis sur les termes relatifs à la liberté de mouvement des troupes de l'Onu. La Finul, établie en 1978, patrouille à la frontière entre le Liban et Israël. Son mandat, qui est renouvelé chaque année, devait expirer jeudi. Le texte rédigé par la France a été adopté par treize voix, la Russie et la Chine s'étant abstenues. Le vote, initialement prévu mercredi, a été retardé, un désaccord ayant opposé les Etats-Unis et les Emirats arabes unis sur les termes relatifs à la liberté de mouvement de la force de l'Onu. La résolution de la France conservait une formulation stipulant que le personnel de la Finul devait se coordonner avec le gouvernement libanais. Un compromis a toutefois été trouvé, la France ayant réintégré un extrait de la résolution adoptée l'an dernier demandant que toutes les parties permettent "les patrouilles prévues et imprévues" des casques bleus. Ce renouvellement du mandat de la Finul intervient alors que les tensions entre Israël et le Hezbollah restent vives. Le Conseil de sécurité de l'Onu a décidé après le conflit israélo-libanais de 2006 d'étendre le mandat de la Finul afin notamment de contrôler la cessation des hostilités et d'accompagner et d'appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le sud du Liban. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)