Liban: Aoun accuse "plusieurs forces" d'empêcher la formation d'un gouvernement

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Le président libanais, Michel Aoun, a accusé jeudi des groupes politiques qu'il n'a pas identifiés de chercher à empêcher la formation d'un nouveau gouvernement et à pousser le pays vers le chaos.

Lundi, Michel Aoun et le Premier ministre désigné Najib Mikati avaient exprimé leur optimisme quant à la possibilité de former prochainement un gouvernement capable de sortir le Liban de la profonde crise économique, financière et sociale dans laquelle il se débat, mais cette perspective semble de semble s'être éloignée.

"Plusieurs forces travaillent à empêcher la création d'un gouvernement et sont déterminées à précipiter le pays dans le chaos afin d'atteindre leurs objectifs politiques", a déclaré dans un communiqué la présidence libanaise.

Selon cette déclaration, des groupes politiques multiplient les demandes de postes au sein du futur cabinet afin de forcer Najib Mikati à démissionner, ce que le président dit refuser.

Dans un entretien à la télévision locale Al-Jadeed, Mikati a dit qu'il poursuivrait ses efforts pour former un gouvernement.

Le Liban est dirigé par un gouvernement intérimaire depuis la démission du cabinet dirigé par Hassan Diab à la suite de l'explosion survenue au port de Beyrouth il y a un an. Najib Mikati est le troisième responsable désigné depuis pour former un gouvernement.

(Reportage Tom Perry et Nafisa Eltahir; version française Anait Miridzhanian, édité par Marc Angrand)