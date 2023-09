Liban : 10 morts dans de nouvelles violences dans un camp de réfugiés palestiniens

Liban : 10 morts dans de nouvelles violences dans un camp de réfugiés palestiniens













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Au moins dix personnes ont été tuées au cours du week-end et des dizaines d'autres blessés dans de nouvelles violences entre factions rivales dans un camp de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban. Les affrontements dans le camp d'Aïn el-Héloué, qui ont éclaté fin juillet, ont poussé un haut responsable palestinien à se rendre sur place lundi pour tenter d'apaiser les tensions. Après un mois de cessez-le-feu, les affrontements entre le mouvement Fatah et des combattants islamistes ont repris au cours du week-end et ont fait au moins dix morts, selon deux sources palestiniennes dans le camp. Six des victimes étaient des activistes du Fatah et deux autres des combattants islamistes. Les deux autres personnes décédées sont des civils, ont dit une source sécuritaire libanaise et deux sources palestiniennes. L'un des civils a été tué samedi par une balle perdue qui a atteint une ville proche du camp, selon la source de sécurité libanaise. Cinq soldats libanais ont aussi été blessés, l'un d'entre eux gravement, par des tirs d'obus qui ont touché leurs positions à la périphérie du camp dimanche, selon un communiqué de l'armée. Aïn el-Héloué est le camp de réfugiés palestiniens le plus important au Liban, avec une population de 80.000 habitants sur les 250.000 Palestiniens présents dans le pays, selon l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). (Reportage Maya Gebeily et Aziz Taher; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)