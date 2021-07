Lewis Hamilton réalise le meilleur temps des qualifications du GP de Hongrie

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Lewis Hamilton (Mercedes) a signé samedi le meilleur chrono de la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie devant son coéquipier Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le troisième temps et s’élancera demain depuis la deuxième ligne en compagnie de Sergio Perez, l’autre pilote Red Bull. Les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) partiront respectivement cinquième et huitième. Le Tricolore de l’écurie Alpine s’élancera juste devant son coéquipier Fernando Alonso. Charles Leclerc (Ferrari) a fini à la 7e place. La Q2 a été interrompue pendant quelques minutes suite au crash de Carlos Sainz (Ferrari). L’Espagnol a fortement endommagé sa monoplace. Coéquipier de Pierre Gasly chez AlphaTauri, le Japonais Yuki Tsunoda a été éliminé dès la première partie des qualifications et partira demain juste devant le Britannique George Russell (Williams). Sorti lors de la dernière séance d’essais libres, Nick Schumacher (Haas) n’a pas pris part à cette session.