Lewis Hamilton quitte l'écurie de F1 Mercedes, signe chez Ferrari

LONDRES, 1er février (Reuters) - Lewis Hamilton a activé une clause de son contrat lui permettant de quitter Mercedes à la fin de la saison actuelle, a déclaré jeudi l'écurie allemande de Formule 1, avant que Ferrari annonce dans la foulée que le pilote britannique s'était engagé auprès de la Scuderia pour "plusieurs années". "J'ai passé onze années incroyables avec cette équipe, je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble", a déclaré Lewis Hamilton dans un communiqué, rappelant que Mercedes faisait partie de sa vie depuis l'âge de 13 ans. Evoquant l'une des décisions "les plus difficiles" de sa vie, le septuple champion du monde a ajouté que le moment était venu de se lancer un "nouveau défi", sans mentionner Ferrari. Au sein de l'écurie italienne, qui compte dans ses rangs le pilote français Charles Leclerc, Lewis Hamilton, 39 ans, devrait remplacer Carlos Sainz. (Reportage Alan Baldwin, rédigé par Jean Terzian)