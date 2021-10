Leverkusen revient sur le Bayern

par Martin Schmuda (iDalgo)

En clôture de la septième journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a corrigé l'Arminia Bielefeld (4-0) à la Schüco Arena. Le début de match tournait à l'avantage des hommes de Gerardo Seoane avec l'ouverture du score de Diaby (18'), le but refusé de Wimmer pour les Armines (19') et le deuxième but de Schick (24'). Le buteur tchèque s'est offert un doublé au retour des vestiaires (57'). Enfin, Demirbay est venu aggraver la marque sur penalty dans le temps additionnel (90+2'). Avec cette troisième victoire consécutive, le Bayer 04 revient à hauteur du Bayern Munich en tête du championnat (16 points), avec néanmoins une moins bonne différence de buts. Plus tôt dans la journée, Awoniyi (69', 73') avait permis à l'Union Berlin de renverser Mayence (1-2).