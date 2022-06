Levée du confinement à Shanghaï, la crainte d'un retour des restrictions reste palpable

par Brenda Goh et Jason Xue

SHANGHAI, 1er juin (Reuters) - Shanghaï a repris vie mercredi après deux mois de confinement strict imposé à ses 25 millions d'habitants dans le cadre de la politique "zéro COVID-19" du pays, avec la réouverture des magasins, des bureaux, des parcs et des marchés.

"J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma liberté", a déclaré Hang Meichen, étudiant à l'université.

Les restaurants restent néanmoins fermés, tandis que les magasins sont limités à 75 % de leur capacité et les salles de sport ne rouvriront que plus tard.

Il y avait également de longues files d'attente sur les sites de dépistage et dans les centres de vaccination, répondant aux exigences de présenter des résultats négatifs récents pour prendre les transports publics et entrer dans divers bâtiments.

La crainte que le COVID-19 - et avec lui, les restrictions strictes - puisse revenir restait visible. Alors que la police et les employés des bureaux accueillant le public portaient des combinaisons complètes, toute la population était équipée de masques et de nombreux usagers portaient des gants et des masques de protection.

Les entreprises restaient également mitigées quant à leurs perspectives après le déconfinement, qui a frappé les secteurs de la manufacture et de l'exportation de Shanghaï, perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et ralenti le commerce international.

L'activité des usines chinoises s'est contractée moins fortement en mai, avec la reprise d'une partie de la production, mais il s'agit toujours de la deuxième plus forte baisse mensuelle depuis février 2020, date du début de la pandémie de COVID-19.

Une contraction de l'économie chinoise est attendue au deuxième trimestre avec un processus de reprise laborieux fortement dépendant de l'évolution du coronavirus, les consommateurs et les entreprises ayant peu de chances de retrouver immédiatement leur confiance, estiment les analystes. (Avec la contibution de David Stanway, Winni Zhou et Samuel Shen à Shanghaï; rédigé par Marius Zaharia; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)