Lettonie: Le Premier ministre Krisjanis Karins va démissionner

Crédit photo © Reuters

RIGA (Reuters) - Le Premier ministre letton Krisjanis Karins a annoncé lundi qu'il allait présenter sa démission dans la semaine ainsi que celle de son gouvernement. "Ce jeudi, je présenterai ma démission et celle de mon cabinet au président", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Après une proposition de remaniement ministériel rejetée par la coalition, Krisjanis Karins avait déclaré vendredi espérer reconfigurer le gouvernement, a rapporté l'agence de presse locale BNS. Le parti de centre-droit Nouvelle Unité de Krisjanis Karins prévoit de choisir son candidat au poste de premier Ministre mercredi, a-t-il déclaré. C'est au président Edgars Rinkevics qu'il revient de donner mandat à un potentiel nouveau Premier ministre pour tenter de former un gouvernement. Toute nouvelle coalition devra également faire l'objet d'un vote au parlement avant de pouvoir entrer en fonction. Les prochaines élections législatives lettones sont prévues pour 2026. (Reportage Janis Laizans et Andrius Sytas, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)