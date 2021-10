L’Espagne s’impose avec la manière

par Adrien Verger (iDalgo)

La première demi-finale de la Ligue des Nations a offert un joli spectacle à San Siro. L’Espagne s’est offert l’Italie et a montré de belles choses, notamment en première période. Dès la 17e minute, Oyarzabal servait parfaitement dans la surface Ferran Torres qui trompait Donnarumma. Peu avant la pause, Bonucci recevait un deuxième carton jaune et laissait son équipe à 10 (42e). 5 minutes plus tard, dans le temps additionnel, Ferran Torres doublait la mise grâce encore une fois à une passe d’Oyarzabal. Les Espagnols dictaient leur jeu en seconde période, mais pêchaient dans le dernier geste. l’Italie, sur un contre de Chiesa conclut par Pellegrini, réduisait le score mais c’était insuffisant. L’Espagne s’impose et affrontera en finale le vainqueur de Belgique-France qui se joue demain.