Les voyages d'affaires reprennent plus rapidement que prévu, dit le président de Lufthansa

VIENNE (Reuters) - Le trafic aérien pour les voyageurs d'affaires reprend plus rapidement que prévu et devrait rester solide tout au long de l'hiver, a déclaré lundi le président du directoire de la compagnie allemande Lufthansa.

"Nous observons une tendance positive des voyages d'affaires, qui étaient encore à un niveau bas au troisième trimestre et se redressent désormais fortement", a déclaré Carsten Spohr au journal autrichien Kleine Zeitung.

"Les voyages d'affaires ont repris plus rapidement et plus fortement que prévu", a-t-il ajouté, précisant que cette reprise se ressentait notamment sur les marchés allemand, suisse, autrichien, belge et dans le nord de l'Italie, où davantage de vols sont proposés.

La compagnie allemande s'attend à présent à ce que le trafic des voyages d'affaires à moyen terme s'établisse à environ 90% ou plus des niveaux observés avant la crise sanitaire.

"Il n'y (...) aura pas de baisse soudaine de la demande en hiver cette année", a indiqué Carsten Spohr au sujet des prévisions pour les voyages d'affaires, ajoutant que le "bon développement" des réservations devrait durer jusqu'à décembre.

Le transport aérien mondial a été paralysé par la pandémie de coronavirus, ce qui a forcé Lufthansa à recourir au soutien de l'Etat en échange d'une participation de 15% à son capital. Avec l'amélioration des conditions de marché, le transporteur a bouclé plus tôt ce mois-ci une augmentation de capital destinée à rembourser une partie du renflouement public.

