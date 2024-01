Les vols Ryanair retirés de certains sites en ligne, pas d'impact significatif

Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Des agences de voyage en ligne, dont Booking.com, Kiwi et Kayak, ont cessé de proposer des vols Ryanair sur leur plateforme début décembre en raison de pressions juridiques et réglementaires, a fait savoir la compagnie aérienne irlandaise mercredi. Dans un communiqué, Ryanair estime cependant que cette décision ne devrait pas impacter de manière significative son trafic ni sa prévision de bénéfice avant impôt pour l'exercice 2024. Le pourcentage de sièges vides par vol devrait augmenter de 1% ou 2% en décembre et janvier, a-t-elle ajouté. À la Bourse de Dublin, le titre Ryanair cédait 2,9% à 09h30 GMT. La compagnie aérienne a salué la décision des agences de voyages qualifiées de "pirates" qu'elle accuse notamment de facturer des frais supplémentaires aux clients ou d'empêcher la communication directe avec les clients. Selon elle, cette décision pourrait être liée aux pressions exercées par les agences nationales de protection des consommateurs, aux nouvelles mesures de vérification des clients ou encore de la récente décision de la Haute Cour irlandaise d'interdir le "screen-scraping" de ses données, ou copie illégale de données. Par ailleurs, Ryanair a déclaré mercredi que la proportion moyenne de sièges vides par vol en décembre était passé à 9%, contre 8% au même mois l'année dernière. La compagnie aérienne dit avoir transporté 12,5 millions de passagers en décembre, soit une hausse de 9% par rapport à décembre 2022, malgré l'annulation de plus de 900 vols en raison du conflit dans la bande de Gaza. (Rédigé par Conor Humphries ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)