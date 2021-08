Les volleyeurs français filent en 1/2 finale après leur magnifique succès contre la Pologne

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Opposée à la Pologne en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France de volleyball a créé l'exploit contre le récent finaliste de la Ligue des Nations. Malmenés dans le premier set et presque tout le temps menés, les Bleus ont réagi dans le deuxième pour recoller à 1-1 (21-25/25-22). Puis le schéma s'est répété dans les troisièmes et quatrièmes manches et les deux équipes ont alors offert un tie-break. En feu, les joueurs tricolores, emmenés par un Earvin Ngapeth très "clutch", ont fait la différence pour arracher la victoire au bout de l'ultime round (21-25/25-22/21-25/25-21/15-9). Avec ce succès, les Bleus s'offrent le droit d'affronter l'Argentine, tombeuse de l'Italie, en demi-finale. L'autre rencontre du dernier carré opposera le Brésil au Comité Olympique Russe, respectivement vainqueurs face au Japon et au Canada.