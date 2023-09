Les volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'Unesco

(Reuters) - Les volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé samedi l'organisation onusienne. Le Comité du patrimoine, qui se réunit à Riyad jusqu'au 25 septembre, a estimé que "l'importance mondiale de la montagne Pelée et des pitons du Carbet s'appuie sur la représentation d'éléments, matériel et processus volcaniques". "La France se réjouit de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco des volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique par le Comité du patrimoine mondial", a réagi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Comité a indiqué que plusieurs espèces animales menacées sur le plan mondial se trouvent dans ce bien en série, notamment l'allobate de la Martinique, la couleuvre couresse et l'oriole de Martinique, une espèce endémique. Le Quai d'Orsay a estimé que cette inscription constituait un signal fort en faveur de la préservation de la biodiversité. (Rédigé par Camille Raynaud)