Les voitures européennes, grandes gagnantes du nouveau bonus écologique

(Actualisé tout du long avec liste officielle, annonce sur le leasing social) par Elizabeth Pineau PARIS, 14 décembre (Reuters) - Une soixantaine de modèles de voitures électriques sont éligibles au nouveau bonus écologique du gouvernement, qui a durci les conditions du dispositif pour favoriser la production automobile européenne. Selon la liste officielle publiée jeudi par le ministère de la Transition écologique, cinq modèles Renault et 24 modèles du groupe Stellantis sont éligibles à ce nouveau bonus. Grande perdante, la Dacia spring sort du dispositif alors que le modèle a été la deuxième voiture électrique la plus vendue dans l'Hexagone sur 11 mois. La Dacia spring est importée de Chine, tout comme la MG4 du groupe SAIC, qui ne figure pas non plus sur la liste. La Tesla modèle Y - fabriquée notamment à Berlin et voiture électrique la plus vendue en France sur 11 mois - est éligible au nouveau bonus écologique, au contraire de la Tesla modèle 3, produite en Chine. Le bonus automobile est aujourd'hui compris entre 5.000 et 7.000 euros. Le gouvernement souhaite le réserver à des modèles fabriqués en Europe afin d'améliorer le bilan carbone et de soutenir l'industrie européenne. Le durcissement de cette mesure va priver toutefois le consommateur de modèles chinois plus compétitifs, à un moment où la question de la démocratisation de ces véhicules au tarif toujours bien plus élevé que leurs équivalents thermiques reste entière. Face à cet écueil, Emmanuel Macron a officialisé jeudi le lancement à partir du 1er janvier d'un système de leasing à 100 euros par mois pour un véhicule électrique, avec la mise en place d'un site internet dédié, mon-leasing-electrique.gouv.fr. "Le but, c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous", a expliqué le chef de l'Etat dans une vidéo postée sur le réseau social X. Le dispositif concernera les ménages ayant un revenu fiscal par part inférieur à 15.400 euros par an ainsi que les conducteurs qui parcourent plus de 8.000 km par an - ou aux personnes qui résident à plus de 15 km de leur lieu de travail, a précisé un conseiller de l'exécutif. Entre quatre et cinq millions de personnes sont concernées par cette mesure en France, où la voiture représente environ 15% du total des émissions de gaz à effet de serre. L'aide de l'Etat représente 13.000 euros par véhicule, bonus écologique compris, a précisé le conseiller. Entre 20.000 à 25.000 véhicules électriques seront mis à disposition à partir de janvier 2024. Le marché français des véhicules électriques a représenté 261.000 voitures neuves sur 11 mois, soit 16% du marché automobile total. (Reportage Elizabeth Pineau avec Gilles Guillaume ; rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)