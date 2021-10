Les Verts allemands votent pour négocier une coalition gouvernementale

BERLIN (Reuters) - Les Verts allemands ont suivi dimanche leur partenaire potentiel, les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD), en ouvrant la voie à des négociations officielles tripartites avec le Parti libéral-démocrate (FDP) en vue de former le prochain gouvernement.

Les délégués du parti écologiste de centre gauche ont voté lors d'une réunion à Berlin en faveur de l'ouverture de négociations formelles, à la suite de premières réunions exploratoires, qui pourraient voir Olaf Scholz (SPD) succéder à Angela Merkel à la chancellerie allemande.

L'alliance dite des "feux de circulation" - du nom des couleurs rouge, jaune et verte des partis - serait dirigée par le SPD, arrivé en tête des élections du mois dernier.

Un accord de coalition final, que Scholz espère conclure avant Noël, serait à nouveau soumis à un vote de tous les membres verts.

Le FDP n'a quant à lui pas encore donné son feu vert officiel à l'ouverture de pourparlers.

Olaf Scholz est actuellement ministre des Finances et vice-chancelier de la coalition gouvernementale sortante formée entre les conservateurs de Merkel et le SPD. Il a annoncé vendredi qu'il avait l'intention, avec les dirigeants des Verts et du FDP, d'entamer des pourparlers formels de coalition.

Les Verts et le FDP n'ont cependant pas écarté la possibilité de se tourner vers les conservateurs, au pouvoir depuis 16 ans, si les pourparlers avec le SPD échouent.

(Christian Kraemer et Holger Hansen, version française Benjamin Mallet)