Les ventes trimestrielles d'Unilever dépassent les estimations avec la hausse des prix

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Unilever a affiché mardi une croissance de ses ventes trimestrielles supérieure aux prévisions, l'entreprise ayant à nouveau augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts. Le fabricant du savon Dove et de la crème glacée Ben & Jerry's a fait état d'une hausse de 7,9% de ses ventes sous-jacentes au deuxième trimestre, dépassant la prévision moyenne des analystes à 6,4%, selon un consensus fourni par la société. La société britannique a déclaré s'attendre à ce que la croissance des ventes sous-jacentes pour l'ensemble de l'année soit supérieure à 5%, en avance par rapport à ses objectifs sur le long terme, la hausse des prix sous-jacents continuant à se modérer. Unilever, qui prévoyait en février une inflation nette des matières premières d'environ 1,5 milliard d'euros pour le premier semestre 2023, avait dit son intention de continuer à augmenter ses prix au premier semestre, avant de ralentir ces hausses sur les six derniers mois de l'année. Les concurrents P&G et Nestlé doivent publier leurs résultats cette semaine. (Reportage Richa Naidu ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)