Les ventes nettes d'H&M augmentent de 12% au T1

STOCKHOLM, 15 mars (Reuters) - H&M, le deuxième plus grand détaillant de mode au monde, a fait état mercredi d'une augmentation de 12% de ses ventes nettes pour la période de décembre à février, tandis que, mesurées en devises locales, les ventes ont augmenté de 3%. Le groupe suédois a déclaré que les ventes nettes pour la période, son premier trimestre fiscal, ont augmenté de 12% par rapport à l'année précédente pour atteindre 54,9 milliards de couronnes (4,85 milliards d'euros). Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient en moyenne sur une hausse de 11% des ventes nettes, à 54,4 milliards de couronnes. L'entreprise a déclaré dans un communiqué qu'en excluant la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, la hausse des ventes nettes était de 16%, et de 7% en monnaies locales. Elle n'a pas fait d'autres commentaires sur les ventes trimestrielles. L'année dernière, H&M a vu ses bénéfices chuter en ne répercutant pas entièrement la hausse des coûts des matières premières, du fret et de l'énergie sur ses prix afin de conserver sa clientèle. Le groupe, qui se trouve actuellement au coeur d'un programme de réduction des coûts, publiera son rapport trimestriel complet le 31 mars. (Reportage Marie Mannes, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)