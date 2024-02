Les ventes mondiales de puces devraient augmenter de 13% en 2024

Les ventes mondiales de puces devraient augmenter de 13% en 2024













Crédit photo © Reuters

SAN FRANCISCO (Reuters) - La demande accrue en intelligence artificielle (IA) et les besoins constants de l'industrie automobile contribueront à faire rebondir les ventes mondiales de puces électroniques cette année, selon des données publiées lundi par la Semiconductor Industry Association (SIA). La SIA prévoit pour 2024 une hausse de 13,1% des ventes mondiales de puces, qui devraient atteindre 595,3 milliards de dollars (554,03 milliards d'euros), après une baisse d'environ 8% en 2023. L'an dernier, la faible demande d'ordinateurs portables et de smartphones a pénalisé les fabricants de puces comme Intel et Qualcomm. Les ventes de puces dites "logiques" ont augmenté de 1,1%, à 178,5 milliards de dollars, et celles des puces mémoires ont chuté de 29% pour atteindre 92,3 milliards de dollars, selon la SIA. Toutefois, la frénésie des géants de la technologie à fournir des produits et des services qui déploient l'IA a déclenché une augmentation de la demande pour les puces avancées produites par Nvidia, les sociétés d'informatique dématérialisée ("cloud") cherchant à renforcer leur capacité pour faire fonctionner de tels logiciels. "L'IA est un marché très fort et, à mon avis, si vous regardez autour, il y a beaucoup de choses positives à voir", a déclaré John Neuffer, directeur général de la SIA, lors d'une interview accordée à Reuters. (Reportage Max A. Cherney ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)