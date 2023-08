Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 15,2% en juillet

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 15,2% en juillet













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le nombre d'immatriculations de voitures neuves en Europe a progressé de 15,2% en juillet, pour le 12e mois consécutif, montrent les chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les ventes de véhicules électriques ont bondi de 60,6%, poursuivant une hausse soutenue par les subventions accordées dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Les véhicules électriques représentent 13,6% de l'ensemble des ventes de voitures neuves, contre moins de 10% en juillet 2022. Les véhicules hybrides rechargeables représentent 7,9% des ventes. Les modèles à essence et diesel représentent un peu moins de 50% des ventes. Les véhicules diesel ne constituent qu'un peu plus de 14% des ventes en juillet, contre 50% sur l'ensemble de l'année en 2015. (Reportage Nick Carey, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)