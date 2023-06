Les ventes de véhicules électriques dans l'UE s'envolent grâce aux aides à l'achat

BERLIN (Reuters) - Les ventes de véhicules électriques (VE) dans l'Union européenne (UE) ont bondi de 71% en mai, tandis que les nouvelles immatriculations ont augmenté pour le dixième mois consécutif, en hausse de 18,5% sur un an, selon les données publiées mercredi par l'association des constructeurs automobiles de la zone. L’envolée des ventes de VE et de voitures hybrides, qui disposent à la fois d'une batterie et d'un moteur à combustion, est liée aux aides à l’achat mis en place par les différents gouvernements et aux achats des entreprises, qui favorisent des véhicules à faibles émissions pour leurs flottes de voitures. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a calculé que les véhicules électriques représentaient 13,8% des ventes de voitures en mai, contre moins de 10% un an plus tôt. Si les voitures à essence sont restées les modèles les plus vendus en mai (36,5% du marché), les modèles ne fonctionnant qu’aux carburants fossiles ont représenté moins de 51% des ventes. En 2015, les voitures diesel représentaient à elles seules plus de 50% des ventes de voitures en Europe. Les ventes du constructeur automobile le plus populaire en Europe, Volkswagen, ont augmenté de 19,5% en mai, tandis que Renault et BMW ont enregistré des hausses de ventes de 35,9% et 34,3% respectivement. Mais Stellantis, qui a dû faire face à des problèmes logistiques dans la livraison des voitures, a vu ses ventes baisser de 0,2%. Le nombre de véhicules neufs immatriculés en mai dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange (AELE) a augmenté de 18,2% pour atteindre 1,12 million d'unités sur un an. L'indice européen de l'automobile signe mercredi la deuxième meilleure progression du Stoxx 600, avec un gain de 0,64%. (Reportage Madeline Chambers et Nick Carey, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)