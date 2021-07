Les ventes de Roche augmentent au S1, dopées par la demande des tests COVID-19

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Les ventes de Roche ont augmenté de 8% à taux de change constants au premier semestre à 30,71 milliards de francs suisses (28,4 milliards d'euros), un montant supérieur aux prévisions, la forte demande de tests COVID-19 ayant aidé le fabricant suisse de médicaments à rebondir après un début d'année plus difficile.

Le chiffre d'affaires de l'activité de diagnostic a augmenté de 51% au cours du premier semestre en raison de la forte demande de tests COVID-19 et de l'essor des tests de routine, a déclaré Roche.

Cela a permis de compenser la baisse de 3% des ventes des produits pharmaceutiques, bien que les ventes de médicaments aient renoué avec la croissance au deuxième trimestre grâce aux bons résultats des nouveaux médicaments, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le groupe a dit prévoir une augmentation de son dividende et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance des ventes comprise entre 0% et 5% à taux de change constant (low- to mid-single-digit rate) et une progression comparable du bénéfice par action.

"Nous avons affiché de bons résultats au premier semestre, principalement grâce à la demande de nos nouveaux médicaments et des tests COVID-19", a déclaré Severin Schwan, directeur général du groupe.

"La division pharmaceutique a recommencé à croître au deuxième trimestre et l'activité de diagnostic de base affiche une forte dynamique", a-t-il ajouté.

"Comme prévu, la demande de tests COVID-19 a atteint un pic au deuxième trimestre et devrait diminuer au deuxième semestre, même si cela dépend bien sûr de l'évolution de la pandémie et que des incertitudes significatives demeurent", a déclaré Severin Schwan lors d'une conférence de presse.

Les activités dans le domaine de l'oncologie n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, a-t-il ajouté.

Il a précisé par ailleurs que le groupe était en discussion avec la Food and Drug Administration (FDA) au sujet d'un traitement potentiel de la maladie d'Alzheimer.

A l'ouverture, le titre Roche perdait 1,4% à la Bourse de Zurich.

(Reportage Michael Shields, version française Federica Mileo, édité par)