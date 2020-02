Les ventes de Publicis se contractent de 4,5% en organique au 4e trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Publicis a annoncé jeudi une contraction de 4,5% de son chiffre d'affaires organique au quatrième trimestre, le groupe publicitaire français étant confronté à la baisse des budgets des grands clients traditionnels dans un secteur bouleversé par les géants américains du numérique.

Le revenu net s'est établi à 2,871 milliards d'euros au cours des trois derniers mois de l'année.

Son évolution organique sur l'ensemble de 2019 a été négative de 2,3%, conformément aux objectifs que Publicis avaient abaissés à deux reprises l'an dernier.

Le groupe, numéro trois mondial du secteur, a confirmé son objectif pour 2020 d'une évolution de son chiffre d'affaires organique comprise entre -2% et +1%.

"Notre transformation est désormais finalisée, à la fois en termes d’actifs et d’organisation. Nous avons aujourd’hui un positionnement unique pour apporter à nos clients ce dont ils ont besoin pour réussir dans un monde de plus en plus dominé par les plateformes, comme en témoignent nos succès récents avec Disney et Novartis", a commenté président du directoire Arthur Sadoun, cité dans un communiqué.

(Mathieu Rosemain; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)