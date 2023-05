Les ventes de Moncler ont augmenté de 23% au 1er trimestre, dépassant les attentes

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Les ventes du groupe de mode italien Moncler ont bondi de 23% au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes, stimulées par la demande chinoise et une croissance solide dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Le chiffre d'affaires du groupe pour les trois mois se terminant en mars s'est élevé à 726,4 millions d'euros, dépassant le consensus des analystes fourni par la société, qui était de 689 millions d'euros, a déclaré Moncler. Les ventes de la marque Moncler ont augmenté de 32% en Asie par rapport au même trimestre de l'année précédente, tandis qu'elles ont progressé de 9% dans les Amériques. Dans la région EMEA, le chiffre d'affaires a augmenté de 29%, grâce à la demande locale et aux achats des touristes, en particulier des Américains et des Coréens. Les ventes trimestrielles globales de la marque Moncler ont augmenté de 28% pour atteindre 604,8 millions d'euros au cours du trimestre, tandis que les ventes de Stone Island ont augmenté de 5% pour atteindre 121,6 millions d'euros. Le groupe a ajouté qu'il avait nommé Robert Triefus au poste de directeur général de sa marque Stone Island pour "diriger la deuxième phase de développement, consacrée à l'évolution stratégique de la marque et à l'accroissement de sa pertinence internationale". (Reportage Elisa Anzolin, version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)