Les ventes de Michelin dépassent les attentes au 3e trimestre

(Reuters) - Michelin a fait état lundi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, en partie grâce à la demande soutenue des constructeurs de poids lourds et à ses pneus de spécialité.

Le spécialiste du pneumatique a annoncé des ventes de 6 milliards d'euros pour la période de juillet à septembre, contre 5,78 milliards sur la même période de 2020.

D'après le consensus fourni par le groupe, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,80 milliards d'euros.

Le groupe clermontois affiche ainsi des ventes en hausse en dépit d'un contexte défavorable lié à la pénurie de semi-conducteurs et aux problèmes de chaînes d'approvisionnement, qui oblige les constructeurs automobiles à revoir à la baisse leur production.

Le chiffre d'affaires de Michelin reste néanmoins en baisse par rapport aux 6,12 milliards d'euros affichés au troisième trimestre 2019, avant la pandémie.

Florent Menegaux, le président de Michelin, a déclaré dans un communiqué que les performances du groupe étaient "très solides", et ce malgré "de très fortes perturbations sur nos chaînes d’approvisionnement" et de "hausses brutales des coûts comme ceux de l’énergie".

Le groupe cite également les problèmes des coûts des matières premières et le manque de main-d'oeuvre en Amérique du nord et dans une moindre mesure en Europe.

La hausse des prix des céréales et des cours des minerais a cependant permis de vendre plus de pneus aux véhicules agricoles et miniers.

Bien que la demande de pneus pour poids lourds ait augmenté dans la plupart des pays sur les trois mois, elle a connu un fort recul en Chine après avoir atteint des sommets l'an dernier, après l’entrée en vigueur de nouvelles normes de régulation des émissions.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels 2021, revus à la hausse en juillet.

(Reportage Sarah Morland; version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Stéphane Brosse)