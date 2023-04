Les ventes de la marque Renault rebondissent au T1

par Gilles Guillaume PARIS (Reuters) - Les ventes de la marque Renault ont augmenté d'environ 9% au premier trimestre grâce aux nombreux lancements de nouveaux véhicules, a annoncé lundi le constructeur automobile, premiers signes de rebond après quatre années consécutives de baisse des ventes du groupe au losange. Les ventes en volume de la marque Renault - qui pèse pour les deux tiers dans les ventes du groupe, l'autre tiers étant assuré par Dacia - ont progressé de 8,6% sur les trois premiers mois de l'année à 353.545 unités, voitures et fourgons, après -9,4% en 2022. L'an dernier, la perte du marché russe après l'invasion de l'Ukraine était venue s'ajouter à l'impact de la stratégie de recentrage du directeur général Luca de Meo sur les marchés et modèles les plus rentables pour tenter de redresser la situation financière de Renault. Il s'agissait de la quatrième année consécutive de baisse des ventes, pour le groupe (-5,9%) et pour la marque Renault. Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur général de la marque Renault Fabrice Cambolive a dit s'attendre à ce que le rebond du premier trimestre se confirme en avril, d'autant que "le niveau de portefeuille ne baisse pas". Renault publiera l'ensemble des ventes du groupe en volume et en valeur jeudi. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey et Blandine Hénault)