Les ventes de L'Oréal se distinguent en Chine, en hausse au deuxième trimestre

par Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - L'Oréal a fait état jeudi d'une hausse de ses ventes en Chine au deuxième trimestre, surmontant la tendance à la baisse constatée dans le secteur dans le pays du fait des restrictions sanitaires face au COVID-19, sur fond de rebond de la demande pour les produits cosmétiques.

Dans un communiqué, le groupe a indiqué que ses ventes globales sur la période avril-juin se sont établies à 9,31 milliards d'euros, soit une hausse de 13,4% à périmètre comparable, battant le consensus qui ressortait à +8,9% selon des données Visible Alpha citées par UBS.

Le directeur général de L'Oréal a souligné le solide rebond de la demande pour les produits cosmétiques, alors que la sortie de la crise sanitaire s'est traduite par une accélération de la vie sociale.

"Après deux années de pandémie, les consommateurs sont heureux de retrouver une vie sociale plus intense et veulent se faire plaisir avec des produits de beauté innovants et de qualité supérieure, ce qui stimule le marché de la beauté", a déclaré Nicolas Hieronimus dans un communiqué.

En Amérique du Nord, les ventes au deuxième trimestre ont progressé de 10,7% à périmètre comparable, les consommateurs ayant été nombreux à se rendre en magasins pour acheter parfums et autres produits cosmétiques.

Tandis que de nombreuses marques occidentales ont enregistré un déclin de leurs ventes en Chine, où des mesures de confinement ont été imposées mi-mars pour lutter contre une résurgence de l'épidémie de COVID-19, L'Oréal a vu son chiffre d'affaires dans le pays progresser de 13% sur la période avril-juin.

Nicolas Hieronimus a attribué cette performance en Chine aux ventes réalisées en ligne, soulignant dans un entretien à Reuters que L'Oréal "prospérait vraiment" dans le pays.

Le chiffre d'affaires de la division produits grand public, qui comprend notamment les marques Maybelline et L'Oréal Paris, a progressé de 9,1% à données comparables, les consommateurs ayant fait fi de la hausse des prix pour continuer de se procurer des produits de beauté.

Quant à L'Oréal Luxe, dont la marque Yves Saint Laurent fait partie, les ventes au deuxième trimestre ont augmenté de 15,3% à données comparables, une performance supérieure à celle de la division parfums et cosmétiques du rival LVMH.

En dépit des incertitudes pour le deuxième semestre 2022, L'Oréal est "plutôt confiant" dans l'ensemble pour ses résultats.

"Conscients des incertitudes et de l'instabilité actuelle (...) nous restons optimistes quant aux perspectives du marché mondial de la beauté et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser, en 2022, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré Nicolas Hieronimus.

(Reportage Mimosa Spencer, rédigé par Jean Terzian, édité par Jean-Michel Bélot)