Les ventes de Kering ont presque doublé au deuxième trimestre, portées par Gucci

Crédit photo © Reuters

par Silvia Aloisi et Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - Les ventes de Kering ont presque doublé au deuxième trimestre grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus et à la bonne dynamique de sa marque phare Gucci, qui fête cette année son centenaire.

Kering a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en comparable de 4,16 milliards d'euros entre avril et juin, en hausse de 95% par rapport à la même période l'année dernière et de 11% par rapport aux niveaux pré-pandémie, en 2019.

Le groupe de luxe français a bénéficié de la forte reprise de l'activité en Amérique du Nord, où ses ventes au détail ont bondi de 260%, et en Asie.

Gucci, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de Kering et 76% de son bénéfice opérationnel, a vu ses ventes progresser de 86% au deuxième trimestre.

Après avoir coupé dans ses dépenses de marketing et ses défilés en 2020, Gucci entend tirer avantage de son 100e anniversaire avec la présentation de nouvelles collections, dont une en association avec Balenciaga, autre marque de Kering, a été dévoilée en avril.

Cette collection devrait arriver dans les magasins à la fin du troisième trimestre, tandis que la sortie du film "House of Gucci" de Ridley Scott, avec Lady Gaga, Adam Driver et Al Pacino devrait braquer un peu plus les projecteurs sur la marque italienne.

Le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix, a déclaré à des journalistes que le groupe continuerait à investir pour soutenir ses marques au deuxième semestre, mais pas aux dépens de sa rentabilité.

"La demande pour nos marques demeure soutenue", a-t-il dit, en écho aux propos tenus lundi par son rival LVMH.

(Reportage Silvia Aloisi et Mimosa Spencer, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)