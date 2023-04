Les ventes d'EssilorLuxottica progressent au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - EssilorLuxottica a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, poussé par la croissance des ventes dans toutes les régions et sur tous les canaux. Le fabricant des lunettes de soleil Oakley et Ray-Ban a enregistré une hausse de 9,7% de son chiffre d'affaires à 6,15 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, à taux de change courants. Le groupe franco-italien a indiqué avoir enregistré sa meilleure performance dans la région Asie-Pacifique au premier trimestre, grâce à la reprise en Chine après la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Les ventes dans cette région ont augmenté de 12% à taux de change constants pour atteindre 750 millions d'euros, contre 685 millions d'euros l'année dernière. Stefano Grassi, directeur financier d'EssilorLuxottica, a déclaré lors d'une téléconférence avec des analystes que la tendance en Chine était forte, soulignant que le pays était un facteur important dans la croissance des ventes du groupe cette année. Les autres entreprises du secteur du luxe ont également bénéficié du rebond de la Chine, malgré la hausse des prix et les turbulences du marché mondial. Hermès a enregistré une hausse de 23% de ses ventes au premier trimestre, et LVMH une hausse de 17%. (Reportage de Lina Golovnya et Laura Lenkiewicz, version française Augustin Turpin, édité par Camille Raynaud)