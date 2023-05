Les ventes d'Adidas dépassent les attentes des analystes au T1

Les ventes d'Adidas dépassent les attentes des analystes au T1













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Adidas a affiché vendredi des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre malgré des ventes en baisse de 1% par rapport à la même période de l'année précédente, alors que les investisseurs misent sur un rebond du fabricant allemand d'articles de sport.

Les analystes tablaient sur une baisse des ventes de 4% par rapport au premier trimestre 2022, selon un consensus compilé par le groupe. Adidas a fait état d'un modeste bénéfice d'exploitation de 60 millions d'euros et d'une marge brute en baisse à 44,8%, la hausse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement et l'octroi accru de rabais ayant pesé sur les résultats. Les analystes tablaient sur un bénéfice d'environ 15 millions d'euros. Adidas, qui a mis fin l'année dernière à un partenariat lucratif avec le rappeur américain Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye West, n'a pas indiqué ce qu'il comptait faire de son stock de chaussures Yeezy invendues. L'arrêt de l'activité Yeezy a pesé sur les ventes du trimestre à hauteur d'environ 400 millions d'euros, a déclaré Adidas, principalement dans les régions Amérique du Nord, Chine élargie et EMEA. "Le déclin du style de vie et la perte de Yeezy nous nuisent bien sûr", a déclaré le président du directoire Bjorn Gulden, qui s'est dit optimiste pour le reste de l'année. (Reportage Helen Reid, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)