Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, General Electric, cours en avant-Bourse) PARIS, 8 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,39% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,31% pour le Nasdaq * BROADCOM a annoncé jeudi soir anticiper pour cette année un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars provenant des puces conçues pour l'intelligence artificielle. Le groupe n'a cependant pas actualisé sa prévision annuelle d'un chiffre d'affaires global de 50 milliards de dollars, ce qui a déçu les investisseurs, faisant reculer l'action de 2,5% en avant-Bourse. A lire aussi... * MARVELL TECHNOLOGY cède 5,8% en avant-Bourse à la suite de la publication par le groupe de semi-conducteurs d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché dans un contexte notamment de faible demande sur ses marchés d'infrastructures sans fil. * SECTEUR DES PUCES - La Chine prépare un fonds de plus de 27 milliards de dollars destiné à accélérer le développement de technologies de pointe afin de contrer les restrictions américaines en la matière, rapporte vendredi l'agence Bloomberg. * GAP bondit de 6,4% en avant-Bourse après la publication par le groupe de prêt-à-porter de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes grâce au dynamisme des marques Gap et Old Navy dans un contexte de redressement des ventes au détail. * COSTCO WHOLESALE recule de 4% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en dessous des attentes. * BOEING a annoncé jeudi soir réviser la manière dont il verse des primes à ses salariés afin de mettre davantage l'accent sur la qualité et la sécurité, les objectifs opérationnels de cette année étant exclusivement axés sur ces deux éléments. * ELI LILLY perd 1,2% en avant-Bourse, la FDA, l'autorité de santé aux Etats-Unis, ayant repoussé de plusieurs mois l'annonce de son avis sur le donanemab, un traitement expérimental pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. * TAPESTRY, CAPRI HOLDINGS - Les autorités européennes de la concurrence décideront d'ici le 15 avril si elles autorisent ou non Tapestry, maison mère de Coach, à racheter Capri Holdings, propriétaire des marques Michael Kors et Versace, dans le cadre d'une transaction de 8,5 milliards de dollars, montre un avis de la Commission européenne. * UNITEDHEALTH GROUP a annoncé jeudi soir que sa plate-forme en ligne pour ses services de pharmacie était de nouveau entièrement opérationnelle après une cyberattaque le 21 février contre sa division technologique Change Healthcare. * GOLDMAN SACHS a annoncé vendredi son intention de se retirer de la banque commerciale au Japon, un secteur qu'il a lancé en avril 2023 et qui fournit des services de trésorerie comprenant les dépôts, la gestion de trésorerie et les paiements transfrontaliers. * DOCUSIGN grimpe de 10% en avant-Bourse, le spécialiste de la signature virtuelle de documents prévoyant un chiffre d'affaires annuel total compris entre 2,92 et 2,93 milliards de dollars, supérieur aux prévisions des analystes (2,91 milliards de dollars), selon les données de LSEG. * GENERAL ELECTRIC prend 1% après le relèvement de la recommandation de JPMorgan de "neutre" à "surpondérer". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)