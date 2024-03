Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec General Electric, Warner Music, Tesla, Micron, Nvidia et contrats à terme) PARIS, 7 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,42% pour le Nasdaq: * EXXON MOBIL a déclaré mercredi avoir déposé une demande d'arbitrage concernant la vente des actifs pétroliers de HESS en Guyane, et a laissé entendre qu'il pourrait s'opposer à CHEVRON, qui est en train de conclure un accord pour ces actifs. La procédure d'arbitrage vise à préserver le droit d'Exxon de faire une offre pour la participation de 30% de Hess dans le bloc pétrolier offshore géant de Stabroek, dans le cas où Chevron irait au bout de son projet de rachat de Hess. * ELI LILLY recule de 2% avant l'ouverture après la présentation du traitement très attendu de Novo Nordisk contre l'obésité. A lire aussi... * CHEMOURS a déclaré mercredi qu'un examen interne avait révélé que ses cadres supérieurs avaient manipulé certains paiements et des recouvrements de créances au quatrième trimestre 2023, en partie pour atteindre des objectifs de flux de trésorerie disponibles dont dépendait leurs rémunérations. Cela n'affectera pas les résultats préliminaires pour 2023, a déclaré l'entreprise de produits chimiques. Le titre prend 4,5% avant l'ouverture. * GENERAL ELECTRIC - GE Aerospace, la division aérospatiale de General Electric, a réaffirmé jeudi ses perspectives pour l'année et prévoit un bénéfice d'exploitation de 10 milliards de dollars en 2028, citant la forte demande pour ses produits et services. * WARNER MUSIC a confirmé jeudi avoir approché à la fin février le groupe français de musique numérique Believe pour entamer des discussions en vue d'un rapprochement potentiel. * APPLE - Les régulateurs européens ont demandé au groupe d'expliquer pourquoi le fabricant de jeux vidéo Epic Games a été interdit de lancer sa propre place de marché en ligne sur les iPhones et les iPads en Europe. Apple a déclaré que les cours européennes lui avaient accordé ce droit. * VICTORIA'S SECRET - La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel et annuel inférieur aux attentes, alors que les consommateurs restent sous pression. JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondéré". L'action est en baisse de 30,2% avant l'ouverture. * TESLA - Le constructeur de voitures électriques, qui a décliné pour une troisième séance consécutive mercredi, est en baisse de 0,6% jeudi en avant-Bourse, après des rapports d'analystes peu rassurants et alors que sa gigafactory de Berlin a connu un incendie criminel. * NVIDIA, MICRON TECHNOLOGY - Les deux fabricants de semiconducteurs progressent respectivement de 1,4% et 3,1% en avant-Bourse, prolongeant leur hausse de la séance précédente. * NORDSTROM - Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver". (Rédigé par Corentin Chappron et Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)