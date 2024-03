Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, groupes de cryptoactifs, résultats de JD.com, Nio et Ross Stores, cours en avant-Bourse) PARIS, 6 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,69% pour le Nasdaq A lire aussi... * NORDSTROM plonge de 9,7% en avant-Bourse après la publication par le groupe d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires annuels en dessous des prévisions de Wall Street. La chaîne de grands magasins, qui a évoqué un rebond de la demande plus lent que prévu, prévoit en outre des ventes pour cette année largement inférieures aux attentes des analystes. * JD.COM bondit de 10,9% en avant-Bourse, le géant chinois du commerce en ligne ayant fait état d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre meilleur que prévu. Le groupe prévoit par ailleurs un plan de rachat d'actions pouvant atteindre trois milliards de dollars. * ROSS STORES recule de 3,8% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice en dessous des estimations dans un contexte de baisse des dépenses dites non essentielles. * Les groupes liés aux cryptoactifs COINBASE GLOBAL et MICROSTRATEGY gagnent respectivement 4,2% et 7,5% avant-Bourse dans le sillage du rebond du bitcoin de 6,06 % à 67 . 155 dollars. * CARLYLE GROUP - Le groupe américain de capital-investissement a entamé le processus de vente de Tokiwa, dont il est entré au capital en 2019, dans le cadre d'une opération qui valorise le fournisseur japonais de cosmétiques à 800 millions de dollars, ont rapporté trois sources proches du dossier. * XEROX recule de 8,1% dans les transactions hors séance, le groupe cherchant à lever des fonds afin de réduire les échéances de remboursement à court terme de sa dette via un placement privé de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030. * CROWDSTRIKE HOLDINGS a publié mardi soir des résultats annuels supérieurs aux prévisions de Wall Street, grâce à une hausse des dépenses des entreprises en matière de cybersécurité, ce qui a fait grimper le titre de 24,7% en avant-Bourse. * NIO - Le constructeur chinois de véhicules électriques prend 4,9% en avant-Bourse après avoir fait état d'une perte nette moins importante que prévu au quatrième trimestre, à 5,37 milliards de yuans (695,3 millions d'euros). * BOX monte de 2,8% en avant-Bourse après la publication par la plate-forme de gestion de contenus stockés en ligne d'un bénéfice ajusté supérieur aux attentes des analystes au titre du quatrième trimestre. * TARGET - HSBC relève son conseil de "conserver" à "acheter". * HONEYWELL INTERNATIONAL - Berenberg relève son conseil à "acheter" contre "conserver". * CHARGEPOINT HOLDINGS - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)