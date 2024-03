Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Target, groupes de cryptoactifs, cours en avant-Bourse) PARIS, 5 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,61% pour le Nasdaq A lire aussi... * APPLE recule de 1,6% avant l'ouverture de Wall Street en réaction à un rapport du cabinet d'études Counterpoint selon lequel les ventes d'iPhone du groupe en Chine ont chuté de 24% sur un an au cours des six premières semaines de cette année dans un contexte d'intensification de la concurrence d'acteurs locaux comme Huawei. * ADVANCED MICRO DEVICES cède 2,8% en avant-Bourse après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle l'administration américaine veut bloquer les efforts du groupe pour développer et commercialiser une puce destinée à l'intelligence artificielle pour le marché chinois. * ALPHABET a présenté mardi des changements dans les résultats de recherche et de nouveaux outils pour les développeurs d'applications afin de se conformer aux réglementations européennes. * TESLA - L'usine Tesla à Grünheide, dans la banlieue de Berlin, a été privée d'électricité et a dû suspendre sa production mardi matin en raison d'un incendie déclenché par une attaque présumée de militants écologistes contre un poste électrique, rapporte le journal BZ. L'action cotée à Franfort cède 2,8% à la mi-séance. * TARGET a publié mardi un bénéfice en hausse sur les trois derniers mois de 2023 à faveur d'une contraction moins marquée que prévu de ses ventes. Le distributeur a dit anticiper pour cette année des ventes à périmètre comparable largement au-dessus des attentes de Wall Street. L'action bondit de 6% en avant-Bourse. * VIAVI SOLUTIONS - La société d'équipements de communications a accepté de racheter la société britannique de tests de télécommunications Spirent Communications dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,01 milliard de livres (1,18 milliard d'euros), ont indiqué les deux entreprises mardi. * ALBEMARLE - Le groupe minier spécialisé dans le lithium est en baisse de 8,4% après la clôture, alors que la société va lancer une émission de 1,75 milliard de dollars d'actions. * MICROSTRATEGY est en baisse de 13% avant l'ouverture, l'éditeur de logiciels cherchant à lever 600 millions de dollars via des obligations convertibles pour acheter davantage de bitcoins. * Les groupes liés aux cryptoactifs RIOT PLATFORMS et MARATHON DIGITAL chutent respectivement de 5,6% et 7,6% en avant-Bourse alors que le bitcoin reflue d'un sommet de deux ans, de 1,19 %, à 66 . 692,48 dollars. * GITLAB - La plateforme de codage de logiciels recule de 20,2% avant l'ouverture, après la publication de ses résultats du quatrième trimestre lundi. La société prévoit une perte par action d'entre 4 et 5 centimes au premier trimestre 2025, contre un bénéfice de 6 centimes prévu par le consensus. (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)