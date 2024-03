Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apple, JetBlue, Spirit Airlines) PARIS, 4 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,41% pour le Dow Jones , 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et en hausse de 0,03% pour le Nasdaq: * NVIDIA - Le groupe dépassait 2.000 milliards de dollars de capitalisation vendredi à la clôture. Le titre prend 1,4% avant l'ouverture, tandis que MICRON prend 1,9% et INTEL 1%. * APPLE a été condamné lundi à une amende de 1,8 milliard d'euros pour avoir empêché SPOTIFY et d'autres services de streaming d'informer les utilisateurs des options de paiement en dehors de son App Store. L'action est en baisse de 1,2% avant l'ouverture. A lire aussi... * MACY'S - Arkhouse Management a annoncé dimanche que Brigade Capital Management et lui-même avaient relevé leur offre de rachat de Macy's. Les acheteurs proposent désormais d'acquérir les actions de Macy's qu'elles ne détiennent pas encore pour 24 dollars l'action, soit environ 14% de plus que leur offre précédente de 21 dollars par action, ce qui valorise la société à 6,6 milliards de dollars. Le titre prenait 11,6% avant l'ouverture. * NEW YORK COMMUNITY BANCORP - Moody's a annoncé vendredi qu'elle avait abaissé la note d'émetteur à long terme de New York Community Bancorp de Ba2 à B3. Fitch Ratings a abaissé la note de la banque à "BB+" contre "BBB-". * SUPER MICRO COMPUTER rejoindra le S&P 500 avec DECKERS OUTDOOR le lundi 18 mars. Super Micro gagne 14,7% avant l'ouverture, Deckers 5,3%. ZIONS BANCORPORATION quittera l'indice à cette date et recule de 2,3%. * JETBLUE AIRWAYS a déclaré lundi qu'il avait mis fin à son projet de fusion de 3,8 milliards de dollars avec son rival SPIRIT AIRLINES, après qu'un juge américain a bloqué l'accord. * VISTA OUTDOOR a déclaré lundi qu'elle avait rejeté une offre de rachat de 2,9 milliards de dollars de la société d'investissement MNC Capital. * RBC Capital Market relève sa recommandation sur DOORDASH et LYFT de "performance en ligne" à "surperformer". Les titres prennent respectivement 4,1% et 5%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)