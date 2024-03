Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec cours à jour, banques régionales) PARIS, 1er mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et stable pour le Nasdaq: * TESLA a dévoilé vendredi de nouvelles initiatives, notamment des subventions d'assurance, pour attirer les consommateurs en Chine, où le géant américain des véhicules électriques est engagé dans une bataille des prix contre des rivaux tels que BYD. * NEW YORK COMMUNITY BANCORP a remplacé son PDG, annoncé une perte au quatrième trimestre plus de dix fois supérieure à ce qu'elle avait annoncé précédemment et révélé des failles dans son reporting financier dans des documents déposés jeudi. Piper Sandler abaisse par ailleurs sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". NYCB perd 30,5% avant l'ouverture. Les titres des banques régionales KEYCORP, US BANCORP et ZION BANCORP perdent plus de 1% chacun avant l'ouverture. A lire aussi... * DELL TECHNOLOGIES a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, aidé par le boom de l'intelligence artificielle et la reprise du marché des ordinateurs personnels (PC). Le titre prend 21,8% avant l'ouverture. * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE a prévu jeudi un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les clients réduisant leurs dépenses. L'action perd 2,6% avant l'ouverture. * NETAPP a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, les entreprises dépensant davantage en services de gestion de données basés sur le cloud, ce qui fait grimper l'action de 17% avant l'ouverture. * AUTODESK - Le fabricant de logiciels de conception est en hausse de 8,2% avant l'ouverture, alors que la société a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 2,09 dollars au quatrième trimestre, contre 1,95 dollar attendu par le consensus. * ZSCALER - La société de cybersécurité a fait état de dépenses d'exploitation plus élevées au deuxième trimestre, alors qu'elle s'efforce d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses offres existantes. Le titre perd 7,5% avant l'ouverture. * MATTEL a déclaré jeudi qu'elle n'était pas en mesure de déposer son rapport annuel pour l'exercice 2023 dans les délais prescrits après avoir identifié "certaines déficiences" dans son contrôle interne. Le titre perdait 2% après la clôture. * GENERAL MOTORS - La division Cruise du groupe a vu sa valorisation interne réduite de plus de moitié, les retombées d'un accident survenu en octobre continuant de peser sur l'entreprise de voitures autonomes. * FISKER - Le chiffre d'affaires de la startup de véhicules électriques s'est affiché jeudi sous les attentes du marché, inquiétant les investisseurs sur la capacité du groupe à poursuivre son activité. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)