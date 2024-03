Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, groupes de cryptoactifs, Birkenstock, WeightWatchers, C3.ai, cours en avant-Bourse) PARIS, 29 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,17% pour le Nasdaq * APPLE prévoit de dévoiler ses projets d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le courant de l'année, a déclaré le directeur général Tim Cook lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société mercredi. A lire aussi... * HP a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi, sous l'effet d'une demande atone sur le marché des ordinateurs personnels. Le titre perd 4,4% dans les échanges avant-Bourse. * CHEMOURS a nommé un directeur général et un directeur financier par intérim, a indiqué le groupe mercredi, après avoir retardé la publication de ses résultats trimestriels et annuels en raison de doutes sur l'exactitude de ses rapports financiers. Le titre plonge de 12,9% en avant-Bourse. * SALESFORCE recule de 2,4% avant l'ouverture. La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 inférieur aux attentes du marché, car elle s'attend à de faibles dépenses de la part des clients pour ses produits d'informatique en "nuage" et professionnels. * SNOWFLAKE a prévu un chiffre d'affaires produit pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, citant une baisse des dépenses des clients dans une économie incertaine, ce qui a fait chuter ses actions de 22% avant l'ouverture. L'action dévisse de 23,2% en avant-Bourse. * ELECTRONIC ARTS - Le fabricant de jeux vidéo a annoncé mercredi une réduction de 5% de ses effectifs. * BIRKENSTOCK prend 1,5% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, le fabricant allemand de sandales haut de gamme ayant bénéficié de la hausse de ses tarifs et d'une demande mondiale croissante pour des chaussures plus décontractées. * PARAMOUNT GLOBAL n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel mercredi, mais a affiché un bénéfice inattendu, soutenu par les gains liés au streaming. Le titre prend 2,3% avant l'ouverture. * CRH prévoit une croissance de son Ebitda de 6% à 10% en 2024 après que le plus grand producteur de matériaux de construction aux États-Unis et en Europe a affiché jeudi une croissance de 15% pour 2023, dépassant ses propres prévisions. L'action avance de 6% en avant-Bourse. * BOEING doit élaborer un plan complet pour résoudre les "problèmes systémiques de contrôle qualité" dans les 90 jours, a déclaré mercredi le chef de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis. Le département américain de la Justice examine par ailleurs l'incident du mois dernier, durant lequel un panneau s'est arraché en plein vol, ce qui pourrait exposer la société à des poursuites pénales, a rapporté Bloomberg News mercredi. Le titre perd 1% avant l'ouverture. * FORD - Un régulateur américain a annoncé jeudi ouvrir une enquête sur le rappel d'environ 44.219 véhicules en raison d'une perte d'efficacité des freins et de l'assistance à la direction. * Les groupes de cryptoactifs comme RIOT PLATFORMS , MARATHON DIGITAL, HUT 8 et BIT DIGITAL gagnent de 0,4% à 1,9% alors que le bitcoin, monté à 63 . 674 dollars, s'est encore rapproché de son plus haut historique. * META - Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a rencontré jeudi le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, afin d'évoquer les moyens d'accroître la coopération avec l'entreprise américaine en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'écosystèmes numériques, a indiqué le bureau de Yoon Suk Yeol. * AMC ENTERTAINMENT a affiché mercredi une perte trimestrielle plus importante que prévu en raison de coûts de distribution plus élevés pour les films des concerts de Taylor Swift et de Beyonce, ainsi qu'une baisse du nombre de films hollywoodiens. Le titre perd 11% avant l'ouverture. * WW INTERNATIONAL (WEIGHTWATCHERS) dégringole de 23,7% en avant-Bourse, le spécialiste de la perte de poids ayant annoncé qu'Oprah Winfrey a décidé de ne pas se représenter en tant qu'administratrice lors de la prochaine assemblée annuelle et de céder entièrement sa participation au capital du groupe. * C3.AI grimpe de 18,1% en avant-Bourse, l'éditeur de logiciels spécialisé dans l'intelligence artificielle ayant publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de LSEG. * DUOLINGO - La plateforme d'apprentissage de langues s'envole de 21,1% avant l'ouverture après avoir prévu des revenus pour 2024 dans une fourchette de 790 à 802 millions de dollars, contre un consensus à 699,3 millions de dollars. (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)