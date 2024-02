Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Domino's Pizza, cours en avant-Bourse) PARIS, 26 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,10%, pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,04% pour le Nasdaq. * NVIDIA monte encore lundi, de 1,2% en avant-Bourse, après avoir franchi vendredi pour la première fois le seuil symbolique des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. A lire aussi... * DOMINO'S PIZZA bondit de 5,4% en avant-Bourse après la publication par le groupe de ventes à périmètre comparable au quatrième trimestre supérieures aux attentes grâce notamment à une refonte de son programme de fidélisation et à un partenariat avec UBER EATS. * BERKSHIRE HATHAWAY gagne 5% en avant-Bourse, le groupe de Warren Buffett ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation record de 37,4 milliards de dollars en 2023, grâce notamment à ses activités d'assurance. * ALCOA - Le producteur américain d'aluminium a proposé lundi à son partenaire australien Alumina de racheter sa participation de 40% dans leur coentreprise Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC) pour 2,2 milliards de dollars, estimant qu'une telle opération lui offrirait davantage de possibilités en termes de croissance. Alcoa perd 3% en avant-Bourse. * BROADCOM est proche d'un accord pour céder sa division d'informatique pour utilisateurs finaux (EUC, End-user computing) au fonds de capital-investissement KKR pour un montant de 3,8 milliards de dollars, ont rapporté samedi des sources au fait du dossier. * GOLDMAN SACHS - Le fonds souverain d'Abou Dhabi, Mubadala Investment Company, a conclu un accord d'un milliard de dollars avec la banque américaine pour co-investir dans des opérations de crédit privé dans la région Asie-Pacifique, ont annoncé lundi les deux sociétés. * UNITED AIRLINES est devenue vendredi soir la troisième grande compagnie aérienne américaine, après AMERICAN AIRLINES et JETBLUE AIRWAYS, à augmenter ses tarifs pour les bagages enregistrés par les clients sur les liaisons en Amérique du Nord. * DELTA AIR LINES a demandé vendredi à l'administration américaine de l'autoriser à poursuivre son partenariat avec Aeromexico au risque de devoir supprimer près d'une vingtaine de liaisons aériennes. * Le fondateur d'AMAZON, Jeff Bezos, NVIDIA et d'autres grands noms des nouvelles technologies investissent dans la startup Figure AI qui développe des robots de type humanoïde, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources informées du dossier. * INTUITIVE MACHINES plonge de 35% en avant-Bourse après l'annonce par le fabricant d'engins lunaires que son module Odysseus s'est renversé peu de temps après avoir touché la surface lunaire. * GENERAL MOTORS a dévoilé le modèle avec lequel il compte faire son grand retour en France, "Lyriq", un SUV électrique premium de la marque Cadillac. * TEVA PHARMACEUTICAL grimpe de 5,5% en avant-Bourse, le groupe pharmaceutique israélien et son partenaire Alvotech ayant annoncé que la Food and Drug Administration, l'autorité de santé aux Etats-Unis, avait approuvé le Simlandi, un biosimilaire de l'Humira, le traitement d'ABBVIE de la polyarthrite rhumatoïde. * META, le propriétaire de Facebook, a annoncé dans un blog son intention de mettre sur pied une équipe dédiée à la lutte contre la désinformation et l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle générative à l'approche des élections européennes du 6 au 9 juin. * SUNPOWER prend 3% en avant-Bourse après avoir obtenu auprès d'APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, d'Atlas SP et de HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 300 millions de dollars d'engagements financiers pour des projets de systèmes solaires résidentiels et de stockage. * ZIONS BANCORPORATION a annoncé vendredi soir le départ de son directeur général Scott Anderson, à la tête du groupe depuis plus de 25 ans, dans un contexte d'incertitude dans le secteur bancaire régional américain. * MODERNA - HSBC abaisse sa recommandation à "alléger" contre "conserver". L'action recule de 1,5% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)