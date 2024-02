Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Block et contrats à terme) 23 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones , de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,18% pour le Nasdaq * NVIDIA ADVANCED MICRO DEVICES, et ARM HOLDINGS - Le fabricant de semi-conducteurs Nvidia a progressé de 16,4% jeudi en séance et sa valorisation a bondi de 277 milliards de dollars en raison de l'appétit des investisseurs pour les valeurs à forte croissance et les technologies après ses résultats et prévisions solides. Nvidia gagne 1,6% avant l'ouverture. * WARNER BROS DISCOVERY a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu vendredi, alors que le conglomérat a dû faire face aux conséquences des deux grèves à Hollywood et à la faiblesse du marché publicitaire. A lire aussi... * INTUITIVE MACHINES - La société d'exploration spatiale est en hausse de 44% avant Bourse après qu'un vaisseau spatial construit et piloté par le groupe a atterri près du pôle Sud de la Lune. * SUPER MICRO COMPUTER chute de 6,2% après avoir fixé le prix de ses obligations convertibles. * DISCOVER FINANCIAL SERVICES , CAPITAL ONE paieront une indemnité de rupture de 1,38 milliard de dollars si la fusion, dont le projet a été annoncé lundi, des deux sociétés échoue, quelles que soient les circonstances, a-t-on appris jeudi d'un dépôt réglementaire. * BLOCK - La société de paiement avance de 15% en avant-Bourse, après les gains de la session précédente, les réductions de coûts ayant aidé le groupe à prévoir des bénéfices supérieurs aux attentes pour le premier trimestre. * BOOKING - Le bénéfice du propriétaire du site de voyage Booking.com au quatrième trimestre a dépassé jeudi les attentes des analystes, grâce à une forte reprise des marchés asiatiques, même si la demande aux États-Unis revient à des niveaux normaux après un pic post-pandémique. Le titre perd 8,5% avant l'ouverture, le rival EXPEDIA perd 2,2% dans le sillage de Booking, AIRBNB 3,1%.. * LIVE NATION, la société mère de Ticketmaster, a dépassé jeudi les estimations pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, aidée par une forte demande de concerts pendant les fêtes de fin d'année. * CARVANA - Le détaillant de voitures d'occasion a annoncé jeudi son tout premier bénéfice annuel, aidé par son pacte avec les détenteurs d'obligations visant à réduire sa dette d'un milliard de dollars. Le groupe a également prévu un bénéfice de base ajusté "nettement supérieur" à 100 millions de dollars pour le premier trimestre. Le titre prend 35% avant l'ouverture. * MP MATERIALS - L'exploitant minier de terres rares a annoncé jeudi une perte moins importante que prévu au quatrième trimestre en raison de la chute des prix des minéraux stratégiques et de l'augmentation des coûts de production. * META - Le comité de surveillance du groupe a annoncé jeudi qu'il inclurait Threads, sa plateforme de micro-blogging liée à Instagram, dans son champ de compétence, permettant ainsi aux utilisateurs de faire appel des décisions de modération du contenu de la société. * AT&T - L'opérateur télécoms américain a déclaré jeudi en fin de journée que la panne qui a perturbé le réseau mobile de milliers d'utilisateurs américains et qui a donné lieu à des enquêtes fédérales n'était pas due à une cyberattaque. Le groupe a rétabli le service sans fil pour tous les clients concernés. * GENERAL MOTORS - Cruise, la filiale de General Motors spécialisée dans la conduite autonome, se prépare à reprendre les tests de ses robotaxis sur route - et avec conducteur - dans les semaines à venir, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. Cruise avait suspendu ses activités aux États-Unis en octobre après un incident à San Francisco, où l'un de ses robotaxis a traîné un piéton heurté par une autre voiture. *UNITEDHEALTH - Des pharmacies aux États-Unis subissent des perturbations à la suite d'un piratage de Change Healthcare, la division technologique de UnitedHealth, ont indiqué plusieurs chaînes de pharmacie. * BIOGEN - L'autorité européenne de régulation des médicaments a déclaré vendredi qu'elle recommandait une autorisation de mise sur le marché du Qalsody, médicament du groupe destiné à traiter la sclérose latérale amyotrophique. (Rédigé par Diana Mandiá)