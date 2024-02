Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Nvidia, Cheniere Energy, Moderna) PARIS, 22 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,41% pour le Dow Jones, de 1,33% pour le Standard & Poor's 500 et de 2,12% pour le Nasdaq:: * NVIDIA a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, misant sur la forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA) et sur l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Nvidia propose par ailleurs à ses clients des échantillons de ses deux nouvelles puces d'IA destinées au marché chinois, a déclaré à Reuters son PDG Jensen Huang, et destinées à maintenir sa domination dans le pays menacée par les restrictions américaines à l'exportation. Nvidia grimpait de 12,2% avant l'ouverture. * Les résultats de NVIDIA soutiennent les titres du secteur de l'IA et de la tech. ADVANCED MICRO DEVICES prenait 5,7%, SUPER MICRO COMPUTER 14,4% et ARM HOLDINGS 9,5%. Les très grandes capitalisations progressaient également: Microsoft, APPLE, ALPHABET , AMAZON et META PLATFORMS prenaient entre 0,9% et 2,5%. A lire aussi... * SYNOPSYS a prévu pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, anticipant une hausse de la demande pour son logiciel de conception de puces complexes et compatibles avec l'IA. * INTEL a déclaré mercredi que MICROSOFT prévoyait d'utiliser ses services de fabrication de puces sur mesure, et que le groupe comptait dépasser TSMC dans la fabrication de puces avancées à l'horizon 2025. * ALPHABET a déclaré jeudi qu'il mettait en pause la génération d'images d'êtres humains pour son modèle d'IA Gemini et qu'il en publierait bientôt une version améliorée. * ABBVIE cherche à émettre au moins 13 milliards de dollars d'obligations pour aider à financer ses acquisitions d'ImmunoGen et de CEREVEL THERAPEUTICS, a rapporté Bloomberg mercredi. * MODERNA a fait état jeudi d'un bénéfice surprise au quatrième trimestre, grâce à des réductions de coûts et à des paiements différés, le fabricant de vaccins proposant par ailleurs un calendrier de commercialisation pour son vaccin expérimental contre le virus respiratoire syncytial. Le titre prend 1,2% avant l'ouverture. * CHENIERE ENERGY a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires annuel pour ses activités de gaz naturel liquéfié, pénalisé par la chute des prix du gaz naturel. * RIVIAN a annoncé mercredi qu'il réduirait ses effectifs de 10% et que sa production de véhicules électriques cette année serait largement inférieure aux estimations. Le titre perd 14,4% avant l'ouverture. * LUCID prévoit une production annuelle de véhicules sous les estimations des analystes mercredi, la demande pour ses véhicules électriques de luxe montrant des signes de ralentissement. Le titre perd 8,4% avant l'ouverture. * ANSYS a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, grâce à une demande croissante pour ses solutions logicielles. Le titre prend 2% après la clôture. * ROYAL CARIBBEAN a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, profitant de la forte demande de croisières. * LYFT est en baisse de 2,5% après la clôture, le groupe recherchant des capitaux pour refinancer une partie de sa dette. Le groupe a annoncé un placement privé de 400 millions de dollars d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2029. * MARATHON OIL a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, le producteur de schiste américain ayant bénéficié d'une hausse de sa production. * APA - Le producteur de pétrole de schiste a manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, sa production en mer du Nord ayant reculé. * MOSAIC - Le fabricant d'engrais a affiché un bénéfice en recul au quatrième trimestre mercredi, la baisse des prix des engrais ayant réduit ses marges. Le titre prenait 3,2% avant l'ouverture. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)