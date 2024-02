Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Tesla, cours en avant-Bourse) PARIS, 21 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,46% pour le Nasdaq: * NVIDIA publiera après la clôture ses résultats trimestriels. Le groupe devrait afficher une multiplication par trois de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la demande pour ses puces dédiées aux applications d'IA restant forte. Mais cette performance remarquable pourrait ne pas suffir à contenter les attentes élevées et justifier la valorisation. Le titre Nvidia a reculé mardi de plus de 4% dans un contexte de prudence. * AMAZON va intégrer dès le 26 février l'indice Dow Jones Industrial Average, en remplacement de WALGREENS BOOTS ALLIANCE, a annoncé mardi S&P Dow Jones Indices. L'action Amazon gagnait plus de 1% en avant-Bourse et le titre Walgreens perdait plus de 3%. A lire aussi... * TESLA - Le syndicat suédois Seko a déclaré mercredi que ses membres pourraient cesser d'installer et d'entretenir les stations de recharge du groupe dans le pays, en soutien au conflit qui oppose le syndicat IF Metall au constructeur automobile. * META - Le PDG du groupe, Mark Zuckerberg, prévoit de se rendre en Corée du Sud, a indiqué mercredi Meta sans donner plus de précisions. Selon des sources proches du dossier, Mark Zuckerberg doit notamment rencontrer le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, pour discuter des questions relatives à l'IA. Samsung n'a pas souhaité faire de commentaires. * BOEING - L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a indiqué mardi avoir lancé une enquête sur le déroutement d'un Boeing 757-200 d'United Airlines après le signalement par l'équipage d'un problème sur l'aile de l'avion. Boeing n'a pas souhaité faire de commentaires. * CITIGROUP - La dirigeante de la banque américaine, Jane Fraser, a vu sa rémunération augmenter d'environ 6% en 2023, à 26 millions de dollars, selon un document du groupe. * CHESAPEAKE ENERGY a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, le producteur américain de gaz naturel ayant compensé la baisse des prix des matières premières par des réductions de coûts. Le titre reculait néanmoins de 2% en après-Bourse, le groupe ayant annoncé une baisse de 20% de ses dépenses liées à la production cette année. * INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES a fait état mardi soir d'une prévision de chiffre d'affaires annuel sous les attentes et annoncé une dépréciation de 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que le groupe fait face à une faible demande. Le titre chutait de 8,5% dans les échanges en avant-Bourse. * PALO ALTO NETWORKS a publié mardi soir une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieure aux attentes, ce qui faisait plonger le titre de 23% en avant-Bourse et entraînait les autres sociétés de cybersécurité. Fortinet reculait de 5,9%, Crowdstrike Holdings de 9,4%, SentinelOne de 7,6%, Zscaler de 9,2%. * DISCOVER FINANCIAL SERVICES - RBC a abaissé sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance". (Rédigé par Corentin Chappron et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)