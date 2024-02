Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Walmart/Vizio, Home Depot, Medtronic, confirmation Whirlpool) 20 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,47% pour le Nasdaq : * CAPITAL ONE, DISCOVER FINANCIAL SERVICES - La banque américaine Capital One a annoncé tard lundi un projet de rachat de la société de cartes de crédit Discover Financial Services dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars. L'action Capital One grimpait de 4,6% dans les transactions en avant-Bourse et celle de Discover de 14,5%. * VISA, MASTERCARD - Les concurrents de Discover Financial reculaient en avant-Bourse après l'annonce du projet de fusion avec Capital One qui doit donner naissance à un géant du secteur des paiements. Visa reculait de 0,9% et Mastercard de 1,3%. A lire aussi... * WALMART, VIZIO HOLDING - Le géant américain de la grande distribution a annoncé mardi le rachat du fabricant d'appareils électroniques Vizio pour 2,3 milliards de dollars à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. L'action Vizio grimpait de 15% en avant-Bourse. Celle de Walmart gagnait 3% alors que le groupe a annoncé par ailleurs une prévision de chiffre d'affaires net consolidé pour 2025 supérieure aux attentes et a relevé son dividende annuel de 9%, la plus forte hausse en plus de dix ans. * HOME DEPOT a fait état mardi d'une prévision de résultats annuels sous les attentes, sous l'effet du repli de la demande des consommateurs. L'action reculait de 2,3% dans les transactions en avant-Bourse. * NVIDIA est devenue l'action la plus échangée à la Bourse de New York, détrônant Tesla alors que les investisseurs renforcent leurs paris liés à l'intelligence artificielle (IA). Le fabricant de puces dévoilera mercredi ses résultats trimestriels. * APPLE - L'Union européenne s'apprête à infliger à Apple une amende d'environ 500 millions d'euros (539 millions de dollars) pour des violations présumées du droit européen de la concurrence, a rapporté dimanche le Financial Times, qui cite des sources anonymes. Le journal a précisé que l'amende devrait être annoncée au début du mois prochain. * BOEING - La compagnie aérienne irlandaise Ryanair s'attend à ce qu'il manque au moins sept livraisons de Boeing cet été, a déclaré son directeur général Michael O'Leary à Reuters mardi. L'autorité fédérale d'aviation (FAA) a lancé un audit sur la production des Boeing 737 après un accident survenu début janvier sur un vol d'Alaska Airlines et a interdit à Boeing d'accroître sa production sans son accord. Par ailleurs, la compagnie Royal Brunei Airlines a annoncé lors du salon de l'aéronautique de Singapour qui a ouvert ses portes une commande de quatre Boeing 787-9 Dreamliner. * MONDELEZ - Le fabricant de biscuits Oreo vient de mettre en place une nouvelle direction pour son activité rentable en Russie, selon deux notes internes de l'entreprise consultées par Reuters, qui révèlent de nouveaux détails sur la refonte de l'entreprise en Europe, qui a fait face à des mois de boycott et de pression de la part d'actionnaires et d'activistes pour quitter la Russie. * INTEL - Le gouvernement américain est en pourparlers pour accorder plus de 10 milliards de dollars de subventions à Intel, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des personnes familières avec le dossier. * ELI LILLY - L'Agence européenne des médicaments (EMA) examinera cette semaine l'utilisation du Mounjaro d'Eli Lilly contre le diabète et l'obésité sous forme de solution injectable en stylo pré-rempli, selon l'ordre du jour de la réunion publié lundi sur le site de l'organisme. * PFIZER - Velsipity, le médicament du groupe destiné à traiter les patients atteints de colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire de l'intestin, a été approuvé par la Commission européenne, a annoncé lundi le laboratoire. * MICROSOFT - La société OpenAI, soutenue par Microsoft, a conclu un accord qui valorise l'entreprise d'intelligence artificielle à 80 milliards de dollars ou plus, a rapporté vendredi le New York Times, citant des personnes ayant connaissance de l'accord. Selon le rapport, la société vendrait les actions existantes dans le cadre d'une offre publique d'achat dirigée par la société de capital-risque Thrive Capital. * J.P. Morgan va payer des pénalités d'environ 350 millions de dollars aux régulateurs pour avoir communiqué des données de trading incomplètes à des plateformes de surveillance, a indiqué vendredi la banque dans une déclaration réglementaire. * FORD - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, a annoncé lundi qu'elle mettait fin à une enquête sur le rappel par Ford d'environ 710.000 véhicules du modèle Explorer, à la suite de rapports de perte de puissance. * WHIRLPOOL - Le fabricant d'appareils électroménagers a annoncé mardi la vente d'une participation de 24% dans sa filiale indienne pour un montant de 468 millions de dollars. * GLOBALFOUNDRIES - Le gouvernement américain va accorder une aide de 1,5 milliard de dollars à GlobalFoundries pour développer la production de semi-conducteurs dans le but de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, a annoncé lundi l'administration Biden. * MEDTRONIC a fait état mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à la faveur d'une forte demande pour ses appareils médicaux pour le coeur et le diabète. (Rédigé par Diana Mandiá et Blandine Hénault)