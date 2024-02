Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Nvidia, Arm, Recursion Pharmaceuticals, Deere, Microsoft) PARIS, 15 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 0,11% pour le Nasdaq: * CISCO SYSTEMS cède 5,2% dans les transactions hors séance, le fabricant d'équipements réseaux ayant abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et dit prévoir des revenus pour le trimestre en cours inférieur aux attentes dans un contexte de ralentissement de la demande. Le groupe a également annoncé son intention de supprimer 5% de ses effectifs et se concentrer sur l'intelligence artificielle et les logiciels. * OCCIDENTAL PETROLEUM a dépassé mercredi soir les attentes avec son bénéfice pour le quatrième trimestre, le groupe pétrolier ayant réalisé sa meilleure performance depuis trois ans en termes de production et réduit ses dépenses. A lire aussi... * NVIDIA investit dans des entreprises adossées à l'intelligence artificielle (IA), ce qui soutient leurs cours avant l'ouverture. ARM a reçu 147,3 millions de dollars d'investissement et gagne 2,6% avant l'ouverture. RECURSION PHARMACEUTICALS, dans laquelle Nvidia a investi près de 76 millions de dollars, prend 16,5%. * DEERE a réduit jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2024, les agriculteurs hésitant à acheter du matériel en raison des taux d'emprunt élevés et de la chute des cours. * MICROSOFT va investir 3,2 milliards d'euros en Allemagne en 2024-2025 et mettra l'accent sur l'intelligence artificielle, a annoncé le groupe jeudi. * TRIPADVISOR bondit de 5,3% dans les transactions hors séance après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre au-dessus des attentes. * ALBEMARLE - Le premier producteur mondial de lithium destiné aux batteries de véhicules électriques recule de 4,7% dans les transactions hors séance après avoir fait état d'une perte nette de 617,7 millions de dollars au quatrième trimestre. * TWILIO plonge de 10,6% dans les transactions hors séance après l'annonce par le spécialiste de l'informatique dématéralisée ("cloud") d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en dessous des attentes, selon les données de LSEG. * INTUITIVE MACHINES monte de 7,6% en avant-Bourse après le lancement réussi en Floride jeudi matin d'un engin lunaire construit par la société dans le cadre d'une mission visant à permettre aux Etats-Unis de poser un véhicule sur la Lune. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)